2ª fase da Copa Assomasul recomeça por Terenos no sábado Rodada estava marcada para o último dia 27, mas foi adiada devido à crise dos combustíveis

A 2ª fase da 15ª Copa Assomasul de futebol será reaberta no próximo sábado (9) com a etapa de Terenos, após adiamento dos jogos marcados para o último dia 27, devido à paralisação dos caminhoneiros que provocou, entre outras conseqüências, a falta de combustíveis e a interdição das rodovias em Mato Grosso do Sul.

Vão se enfrentar no fim de semana Terenos, Aquidauana, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti e Ribas do Rio Pardo, quando mais três equipes serão classificadas para a 3ª fase da competição.

Vale lembrar que já garantiram suas vagas as equipes de Campo Grande, Porto Murtinho, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Tacuru, Sete Quedas, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Santa Rita do Pardo, Antônio João e Nova Alvorada do Sul.

No total, passarão à fase seguinte 18 equipes, das 33que garantiram suas vagas na primeira fase do maior campeonato amador do Centro Oeste, conforme o regulamento do evento esportivo.

JOGOS DE SÁBADO

Neste sábado, Ribas do Rio Pardo e Corumbá abrirão a rodada às 8 horas, enquanto que Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti se encontram no segundo jogo, marcado para as 9 horas.

Jogando em seus próprios domínios, Terenos fará sua estréia às 10 horas na terceira partida da rodada, quando enfrentará o perdedor do primeiro jogo (Ribas x Corumbá).

Na parte da tarde, às 14 horas, vão duelar o vencedor do jogo 1 (Ribas x Corumbá) e o perdedor do jogo 2 (Aquidauana x Dois Irmãos).

A quinta e última partida da rodada será entre o vencedor do jogo 2 (Aquidauana x Dois Irmãos) e Terenos.

Este ano, o prêmio do goleiro menos vazado e do artilheiro da competição passou dos atuais R$ 700 para R$ 1 mil. As demais premiações foram mantidas, ou seja, R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas.

A 15ª Copa Assomasul conta com o apoio do Governo do Estado, por meio Fundesporte, Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), Confaz-M (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul), Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e Construtora B & C LTDA (Iluminação e Construção).