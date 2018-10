Beach Tennis 35 atletas do Beach Tennis 2018 embarcam hoje para Florianópolis

A Equipe de beachtenista da Federação Sul-Matogrossense de Tênis, representando Mato Grosso do Sul, composta por trinta e cinco atletas, com o apoio do Governo do Estado, através da Fundesporte, embarca hoje, dia 10, às 12h, do estacionamento do Rádio Clube Campo, para Florianópolis, SC, para participar da Copa das Federações de Beach Tennis 2018, que será realizada pela Confederação Brasileira de Tênis no período de 12 a 14 deste mês de outubro.

O evento será realizado no JURERÊ INTERNACIONAL – JUSC/JURERÊ SPORTS CENTER e reunirá nove Estados e 294 atletas de ponta de todo o país.

Nove Estados brasileiros participarão da Competição: Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Ano passado, 2017, participaram 10 Estados com 246 atletas, e Mato Grosso do Sul logrou a excelente 5ª posição no ranking geral, ficando atrás somente de SP, RS, PR e SC, Estados fortes, que possuem praias naturais para a difusão e prática do esporte.

A escalação dos atletas do Estado seguiu o Ranking Estadual de Beach Tennis FTMS 2018, com a pontuação formada por quatro etapas do Campeonato Estadual: três realizadas nas quadras do Rádio Clube e uma nas quadras de areia do Parque dos Ervais, em Ponta Porã/MS, com o apoio da Prefeitura Local.

Os atletas escalados vêm treinando forte para a competição nacional, com o apoio do Rádio Clube que disponibilizou as quadras de areia para esta finalidade.

A Federação Sul-Matogrossense de Tênis agradece o apoio dos Órgãos mencionados e de todos os Colaboradores, sem os quais dificilmente alcançaria expressivos resultados, e deseja pleno sucesso à Equipe nesta Copa que se aproxima.

Formação da equipe

Delegada e Capitã: Silvia Echeverria,

Capitão: Haryson do Amaral de Barros.

Capitã: Rafaela Echeverria de Souza,



Categoria e atletas

ID CBT FEMININA DUPLAS PRO

4262 Luzelia Costa de Oliveira

52121 Dannyella Miranda Castedo

59840 Paola Hercília Friedrich

ID CBT MASCULINA DUPLAS PRO

54958 Edilson Mendes de Castro

55011 Gabriel Vinícius Lima Balta

ID CBT FEMININA DUPLAS A

53501 Rafaela Echeverria de Souza

122460 Gabriella de Jesus Silva

203353 Delaine da Rocha Generoso

ID CBT MASCULINA DUPLAS A

54939 Filipe Mateus Edgardo da Silva

55007 Haryson do Amaral de Barros

58441 Joao Vitor Ramos de Souza

ID CBT FEMININA DUPLAS B

211001 Priscila Santos da Silva

202579 Vithoria Rodrigues de Oliveira Maciel

58456 Nayara Aguilera de Oliveira

ID CBT MASCULINA DUPLAS B

212138 Guilherme Gomes Baroni de Souza

204463 Allan Vinicius do Nascimento Oliveira

212223 Cleidson Rodrigues Arce

ID CBT FEMININA DUPLAS C

216027 Marilene Saffar Publio

211761 Veronika Botelho Sottovia Gomide

211647 Adrielly Cristina Nascimento da Silva

ID CBT MASCULINA DUPLAS C

212137 Gustavo Henrique Umeda Deleclodi

211061 Samuel de Souza Correia

212134 Werick Welder Martins Pereira da Silva

ID CBT FEMININA SUB 14

212206 Raiany Vieira da Silva

212185 Lohaynne Paz de Souza Martins

215703 Fernanda Vitoria Mendes de Castro

ID CBT MASCULINA SUB 14

204468 Rafael Lima Balta

211859 Geanderson Rodrigues do Amaral

212354 Murilo Cesar Benicio dos Santos

ID CBT FEMININA DUPLAS MASTER 40+

211763 Sumaya Alves Lacerda

212133 Cláudia Simone da Silva Novakoski

30462 Silvia Echeverria

ID CBT MASCULINA DUPLAS MASTER 40+

59547 Edilson Jose da Silva

212144 Reginaldo Garcia Pinto

212208 Emerson Terra da Silva.