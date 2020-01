38Âº Levanta Juventude oferece capacitaÃ§Ã£o profissional gratuita para jovens

Capacitação 38º Levanta Juventude oferece capacitação profissional gratuita para jovens

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, está com inscrições abertas para o 38º Levanta Juventude.

O 38º Levanta Juventude está com inscrições abertas para a primeira edição do ano, de 20 a 24 de janeiro de 2020. O evento acontecerá das 13h às 17h30, no Instituto de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano – Insted, localizado na Rua 26 de Agosto, 63 – Centro de Campo Grande.

O programa Levanta Juventude realizou 19 edições no ano de 2019, totalizando mais 2.500 mil jovens e adultos com certificados. A 38ª edição terá temas como; Marketing Pessoal, Dicção, Oratória, Empregabilidade, Liderança, Empreendedorismo, Habilidade Comportamental, Inteligência Emocional e Elaboração de Currículo.

Segundo o Subsecretário Maicon Nogueira, a necessidade de qualificação em tempos de crise é um requisito fundamental na hora de disputar uma vaga de emprego.

“Hoje o jovem deve investir seu tempo em conhecimento técnico e intelectual, pois são demandas do próprio mercado de trabalho, é importante para o jovem ter um currículo diferenciado em uma entrevista de emprego”, explica Maicon.

Para participar gratuitamente do 38º Levanta Juventude, ligue 3314-3577 ou acesse pelo whatsapp (67) 9.9155-0831 ou pessoalmente munido de documentos pessoais, comprovante de residência e contato. A sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude está localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.