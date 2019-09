EVENTO 3º feira de frutos exóticos do Pantanal e do Cerrado será realizado na UFMS em outubro Evento aberto ao público visa estimular o consumo e a produção de frutos nativos

Feira agroecológica Foto: Divulgação

Será realizada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a terceira edição do Sinatex – Simpósio de Frutos Nativos e Exóticos, programada para acontecer entre os dias 30 de setembro e 03 de outubro. Esse ano, o tema do simpósio será “Tecnologias disruptivas, novos caminhos”, e irá discutir como essas tecnologias têm transformado o setor de alimentos.

Além disso, haverá espaço para debates sobre sustentabilidade, aspectos nutricionais e consumo desses frutos. “O Sinatex visa estimular o consumo e a produção de frutos nativos e exóticos e poderá contribuir quanto ao conhecimento e experiência, tanto para acadêmicos como professores, profissionais do agronegócio, produtores rurais, comunidades tradicionais e empresas do ramo alimentício”, explica a professora Priscila Aiko Hiane Siroma, uma das responsáveis pela organização.

Essa é Guavira, considerada fruta que representa MS.

Juntamente ao Sinatex, esse ano serão realizados o Venata – Encontro Acadêmico de Tecnologia em Alimentos e a Sealim 1.0 – Semana de Engenharia de Alimentos, que visam promover a integração de acadêmicos com profissionais da área de Alimentos. Os três eventos se articularão juntos para mostrar a importância da valorização de recursos do Cerrado e do Pantanal como fonte de alimento e renda em comunidades rurais, unindo benefícios econômicos a práticas conservacionistas. “Os eventos serão realizados juntos por terem temáticas interligadas, e assim foi possível programar num mesmo período palestras, minicursos, mesas redondas e exposições sobre diversos temas e assuntos”, define Priscila.

Nomes importantes compõe a programação, incluindo docentes e pesquisadores de instituições tradicionalmente reconhecidas e de renome como UNICAMP, IFAM, UFMS, UFLA, Embrapa e ABIA, bem como empresários e profissionais/produtores da área alimentícia. Haverá também apresentação de trabalhos científico e paralelamente a essas atividades, uma feira agroecológica, com atividades integrativas como a degustação de pratos culinários elaborados com frutos regionais. “As atividades a serem desenvolvidas nos eventos irão consolidar as bases científico-tecnológicas capazes de alavancar a produção e o consumo dos frutos nativos e exóticos como estratégia para o desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul, além de atrair profissionais e acadêmicos locais e de outros estados”, completa a professora.

SERVIÇO

O 3º SINATEX - Simpósio de Frutos Nativos e Exóticos, juntamente com o VENATA - Encontro Acadêmico de Tecnologia em Alimentos e a SEALIM 1.0 - Semana de Engenharia de Alimentos serão realizados entre os dias 30 de setembro e 03 de outubro de 2019, no auditório Professor Inard Adami da FACFAN (Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição), localizado na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) que fica na Av. Costa e Silva - Bairro Universitário. Mais informações pelo site: www.sinatex.ufms.br.