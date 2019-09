40Â°C jÃ¡ Ã© temperatura comum em MS, diz especialista climÃ¡tica

TEMPO 40°C já é temperatura comum em MS, diz especialista climática Confira como ficam as temperaturas de hoje (10) na Capital e interior de MS

Após dois dias do Alerta Laranja: calorão é previsão de hoje Foto: Chico Ribeiro/Subcom

O calor preocupante pós pouquíssima chuva em Mato Grosso do Sul é o cenário do inverno. Segundo a Coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), 40º já é considerado uma temperatura comum no Estrado, ao menos é o que explica a coordenadora do Cemtec, Francine Rodrigues. “Normal as temperaturas atingirem a casa dos 40°C antes da troca de estação”.

De acordo com levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de 1981 a 2010 as temperaturas saltaram de 18°C para 33°C, isso nesse período de setembro, segundo o Inmet é uma média histórica, a maior dos últimos 9 anos. Coxim já registrou calor de 42°C em 2010 e a segunda a maior temperatura foi a de Sonoro, que alcanço a casa dos 41,6ºC, em 2018. Esse ano quem lidera o ranking de município mais quente é Porto Murtinho, que já atingiu 41,3°C em janeiro.

Hoje (10), esse recorde deve ser quebrado, com máximas podendo chegar aos 42°C em grande parte do Estado, o céu será nublado sem previsão de chuva. A noite, o clima oscila e pode ficar na casa dos 19°C.

Será mais um dia com umidade relativa do ar elevada durante a manhã, com índices em torno de 65%, e queda significativa durante a tarde, com valores na casa dos 25%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

CAMPO GRANDE

Nessa terça-feira, o tempo permanecerá claro com névoa seca e baixa umidade relativa do ar. O dia começa com 24°C e pode chegar aos 38°C. Os índices de umidade do ar podem chegar a 15%, considerado estado de alerta pela OMS, que recomenda tomar bastante liquido, evitar sol entre as 10h e 16h, fazer refeições leves, e usar umidificador de ambientes.

Confira como ficará o tempo em alguns municípios do Estado no mapa.