46.250 lÃ¢mpadas de LED a serem instaladas devem gerar economia de R$ 428,7 mil ao mÃªs

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 46.250 lâmpadas de LED a serem instaladas devem gerar economia de R$ 428,7 mil ao mês Mais de 5,2 mil lâmpadas de sódio já foram instaladas em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulgou hoje (02), relação de 5.126 lâmpadas de LED que já foram instaladas em grandes avenidas da Capital sul-mato-grossense. Nesta semana, outras 550 lâmpadas devem ser instaladas na saída para Três Lagoas. A administração deve economizar economia de R$ 428,7 mil ao mês com gasto e manutenção.

Na Avenida Gury Marques, 1.746 lâmpadas já foram instaladas. Outras avenidas, como Euler de Azevedo, Cônsul Assaf Trad, Marechal Deodoro com a Gunter Hans; Afonso Pena; Joaquim Dornelas; Orla Morena e Duque de Caxias com a Solon Padilha.

As próximas vias a receberem a nova iluminação são de acesso aos bairros como Manoel da Costa Lima; José Barbosa Rodrigues; Nelly Martins; Prefeito Lúdio Coelho e Tamandaré.

Segunda a administração, a prioridade é praças e parques. Nos últimos dias 633 lâmpadas foram instaladas na Praça Ari Coelho, Praça da Paz e Augusto Campos Braga. Além da pista de caminhada no Vila Nasser e terminais de ônibus no Bandeirantes e Guaicurus.

Foto: Reprodução/PMCG

Ainda segundo a Prefeitura, serão instaladas o total de 46.250 lâmpadas de LED em Campo Grande, até o final de 220. Conforme o planejamento, 57% do pontos de iluminação da cidade estarão equipados com a nova tecnologia. Atualmente, só 15% (16.500 lâmpadas) da iluminação da capital (com 110 mil pontos) é feita com lâmpadas de LED.

Ao todo serão investidos R$ 25 milhões na compra das lâmpadas e mais R$ 6 milhões na instalação. A prefeitura pretende economizar R$ 14 milhões com energia e manutenção.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), realizou estudo por meio da Divisão de iluminação Pública, onde revela que cairá em 42% o gasto, de R$ 28,86 para R$ 16,53 por lâmpada. Manutenção cairá 65,97%, de R$ 14,05 para R$ 4,78 por lâmpada. O gasto mensal cai de R$ 649,8 mil para R$ 221 mil. A conta leva em consideração apenas as 46.250 lâmpadas a serem instaladas.