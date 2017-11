4a Bda C Mec realiza a Operação ÁGATA

Por: Redação com assessoria

No dia 20 de novembro, a 4a Brigada de Cavalaria Mecanizada iniciou a Operação Ágata,

na faixa de fronteira do Estado de Mato Grosso do Sul, área de atuação da Brigada Guaicurus.

A Operação Ágata tem como premissa a valorização do princípio da surpresa, com o

aumento do número de ações, sendo elas mais curtas e pontuais, como já ocorreu durante o ano

de 2017. Outro ponto a ser destacado é a intensificação das operações de inteligência, com a

execução de ações preventivas e repressivas de combate aos ilícitos transfronteiriços, com

destaque para o emprego dos meios do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras

(SISFRON).

A 4a Bda C Mec conduzirá operações militares em coordenação com as demais Forças,

Órgãos de Segurança Pública (OSP) e Agências Federais, Estaduais e Municipais.

Ao todo, durante o transcurso da operação serão empregados aproximadamente 800

militares do Exército Brasileiro.