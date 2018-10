Culturas Indígenas 4ª Exposição Culturas Indígenas valoriza a diversidade étnica dos povos de MS

Até 31 de outubro, o Laboratório de Ensino e Pesquisa de História Indígena (LEPHI) da UFGD realiza 4ª Exposição Culturas Indígenas, no hall do Núcleo de Estudos Estratégicos de Fronteiras (NEEF), localizado na Unidade 2 (último prédio da Avenida principal da Cidade Universitária).



Nesta quarta edição, a exposição é dedicada aos 11 povos indígenas vivos de Mato Grosso do Sul: Atikum, Terena, Kinikinau, Kadiweu, Ofaye, Camba, Kaiowa, Guarani, Guató, Ayoreo e Chamacoco.



O objetivo é promover a reflexão sobre a riqueza da diversidade étnica a partir do patrimônio da cultura material dos povos indígenas do estado. Neste sentido, o LEPHI

convida tanto escolas do ensino fundamental e médio, da rede pública e particular, quanto turmas de estudantes universitários, indígenas e não indígenas, para visitarem a exposição.



Para visitar a exposição é necessário fazer o agendamento por telefone ou WhatsApp com a acadêmica Letícia de Jesus (67 99907-2404) ou com Rodrigo Reis (67 99659-3821). Os horários de referência para agendar são: 7h30 às 11h, das 14h às 17h30 e das 19h30 às 22h. Fora do agendamento o local estará fechado. O transporte fica por conta da comunidade escolar interessada.