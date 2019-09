ECONOMIA 5 dicas para ser mais produtivo trabalhando em casa Se você trabalha em casa, mesmo que seja por alguns dias na semana ou em período integral, convém se planejar

Há muitos benefícios em se trabalhar em casa: desde poder ver mais seus filhos até ter um horário flexível. Mas também é muito perigoso se você é facilmente atraído pela procrastinação e pelas inúmeras distrações que podem se apresentar e prejudicar seu trabalho e sua produtividade.

Se você trabalha em casa, mesmo que seja por alguns dias na semana ou em período integral, convém se planejar. Aqui estão algumas dicas para trabalhar com sucesso em casa e conseguir atingir suas metas.

1) Tenha um escritório ou pelo menos uma estação de trabalho.

Se você não tiver uma sala que possa transformar em um escritório em casa, monte uma estação na mesa da cozinha, embora isso não seja o ideal. Pegar o laptop e sentar no sofá em frente à televisão não é uma boa ideia, já que a distração será quase uma certeza.

Você precisa garantir que seu escritório em casa tenha tudo o que você necessita e isso pode até significar obter uma linha telefônica extra e uma conta no Skype. Investir em um ultrabook pode ser uma opção para os que se dividem entre o escritório e o home office.

2) Reserve períodos específicos de tempo para o trabalho.

Trabalhar em casa pode oferecer horários muito mais flexíveis, mas se você for constantemente interrompido, será muito mais difícil fazer as coisas. Tente garantir alguns grandes blocos de tempo exclusivos para o trabalho.

Por exemplo, se você precisar realizar nove horas de trabalho, faça 3 blocos de 3 horas. Se você precisar executar tarefas ou cuidar de outras coisas, faça-as durante seus "intervalos".

3) Tente sair de casa todos os dias.

Nada afetará mais a sua saúde mental do que estar em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aproveite os intervalos para sair para passear, limpar a cabeça e se orientar.

4) Crie uma lista de tarefas a executar para tudo o que você deve realizar em cada dia.

Como é muito fácil se distrair enquanto se trabalha em casa, ter uma lista das coisas à mão das coisas que você precisa fazer o ajudará a visualizar seu progresso. Pessoas que não são de fazer listas podem achar a ideia pouco útil mas assim é bem mais fácil manter o controle do que se deve fazer.

5) Minimize as distrações e defina limites online.

Se a maior parte do seu trabalho é feita em um computador, você provavelmente conhece bem todas as distrações da Internet. É fácil cair na armadilha do Facebook ou de outros sites se você os mantiver abertos em uma das abas do navegador o dia todo.

Na hora de trabalhar, feche todas as abas e sites não relacionados ao trabalho. Se você mantiver o Facebook aberto, sem dúvida continuará voltando a ele para ver se há algo novo publicado.