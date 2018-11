Animação 5° Baile do Servidor terá animação de Banda Lilás e Grupo Sampri Com o tema fantasia, o evento fecha o calendário oficial 2018 de atividades para o servidor estadual.

Visando promover a integração entre os servidores de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) realiza no dia 1º de dezembro, no Clube Estoril, a 5ª edição do Baile do Servidor. Com o tema “fantasia”, o evento fecha o calendário oficial 2018 de atividades para o servidor estadual.

Idealizador da iniciativa, o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, destaca que o encontro é mais uma oportunidade de fortalecer a política humanizada de gestão de pessoas que vem sendo desenvolvido pelo Governo do Estado. “Além de proporcionar o reencontro entre servidores ativos e inativos, nosso objetivo é proporcionar descontração e diversão. São momentos únicos, capazes de fortalecer relações interpessoais dentro e fora do ambiente de trabalho” pontua.

Com entrada gratuita e número de vagas limitado, o 5° Baile do Servidor terá animação do grupo Sampri e da Banda Lilás, conhecida pela versatilidade de seus shows composto por repertório diversificado, bailarinas e figurino temático.

De acordo com a Coordenadoria Especial de Gestão de Pessoas (Cegesp), responsável pelo planejamento estratégico do evento, para participar o servidor público estadual deverá realizar sua inscrição no Portal do Servidor ou por meio dos links disponíveis em todos os portais do Governo. Para entrada, será necessário a entrega do comprovante impresso. Cada inscrição dá direito a um acompanhante.

O Baile do Servidor integra um cronograma de ações voltadas à integração e promoção da qualidade de vida do servidor público, bem como o Circuito de Caminhadas, Arraial do Servidor, e a entrega de Diplomas de Mérito Funcional para servidores aposentados.

Evento: 5° Baile do Servidor

Data: 01.12.2018

Local: Clube Estoril (Rua Silvina Thomé Veríssimo, nº 20 Jardim Autonomista)

Horário: 21 horas

Animação: Grupo Sampri e Banda Lilás

Inscrições: Antecipadas e limitadas