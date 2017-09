Saúde 6 razões para nunca almoçar na mesa de trabalho

Almoçar ou jantar na mesa de trabalho, enquanto lê e responde a e-mails, atende chamadas ou lê informação sobre o trabalho até pode parecer uma boa ideia e uma forma de ser mais produtivo, mas não é nada aconselhável. Há estudos que apontam que cerca de 40% dos profissionais faz as refeições na mesa de trabalho, mas a Dra. Christy Fergusson, psicóloga alimentar, destaca que isto deve ser evitado a todo o custo, uma vez que o pode engordar e deixar mais cansado.

A especialista revelou as seis grandes razões para aproveitar a hora de almoço:

1. Tem tendência para comer demais. Comer enquanto está distraído com outra coisa (como o computador à sua frente), pode ser um desastre para a linha e para os seus níveis de energia durante a tarde. Estudos sugerem que, independentemente do tipo, as distrações podem fazer-nos comer 30 a 60% mais do que comeríamos se fizéssemos as refeições focados no que estamos consumindo.

2. Não descansa o cérebro. A hora de almoço é a oportunidade ideal para relaxar e descansar o cérebro para depois voltar com mais energia e ‘frescura’ mental. Pode não reparar, mas quando come na mesa acaba por ficando menos atento e criativo, com menos energia e mais lento.

3. Falta variedade. Se tem o hábito de comer na mesa de trabalho, é normal que nem queira se dar ao trabalho de preparar ou comprar refeições saudáveis, equilibradas e variadas e cair no sanduíche ou na salada do costume.

4. Passa mais tempo sentado e isso prejudica a sua saúde – como a ciência já comprovou.

5. Acaba por não socializar com os colegas. Pode não parecer importante, mas socializar com os colegas pode contribuir para a sua felicidade e até para a produtividade.

6. Perde a oportunidade de pegar sol. Um almoço ao ar livre podem lhe dar energia e aumentar os seus níveis de vitamina D, o que tem repercussões muito positivas na saúde.