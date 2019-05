Dia das mães 608 homens e 58 mulheres do semiaberto ganham as ruas de Campo Grande para o dia das mães 146 condenados do regime aberto também usufruem do benefício

608 detentos do regime semiaberto e 58 mulheres do mesmo regime, conquistaram o benefício da saída temporária para o dia das mães, neste 12 de maio em Campo Grande. Além desse grupo, há 146 homens que cumprem regime aberto, na Casa do Albergado, na Capital. Conforme a Agência de Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul, a concessão do benefício é da Justiça Criminal. As ''saídinhas'' ou ''saídões'', como também são conhecidos, diz a Agepen, só podem ser usufruídas por detentos dos regimes semiaberto e aberto. A finalidade é ressocializar os presidiários por meio do convívio familiar e da atribuição de mecanismo de recompensas e de aferição do sendo de responsabilidade e disciplina do reeducando.