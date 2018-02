6ª CIPM realizará o 3º Curso de Motociclista Militar e Batedor

Foto: PMMS

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul realizará o 3º Curso de Motociclista Militar e Batedor (Gecam), o curso terá carga horária de 350 horas/aula, as inscrições serão de 26 de fevereiro a 6 de março de 2018, a unidade do candidato deverá encaminhar os documentos que constam no edital, via ofício no e-mail da P-3 da 6ª CIPM (p3.6cia@gmail.com). O telefone para contato é p (67) 3341-6136.

Serão disponibilizadas seis vagas para formação de Instrutores, para candidatos que já possuem o Gecam. Estão disponíveis 28 vagas, sendo 22 para a PMMS e seis para as coirmãs (BM, PF, PRF, GCM, Forças Armadas), ainda serão disponibilizadas duas vagas para mulheres. A seleção será realizada em três fases, todas em caráter eliminatório, sendo a primeira fase de inscrição com o envio dos documentos, a segunda fase de teste de maneabilidade e a última de inspeção de saúde.