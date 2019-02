Dourados 7 são presos e 36 multados no trânsito nas últimas 24h em Dourados

Policiais militares da Radio Patrulha, Força Tática, GETAM, Canil e Transito da unidade, realizaram 13 atendimentos a comunidade, sendo que desses 9 foram de cunho preventivo, como 70 abordagens a pessoas, 54 abordagens e vistorias a veículos, culminando na captura de 1 foragido da justiça e ainda o encaminhamento de 7 pessoas as delegacias de Dourados nas últimas 24 horas.

Foram confeccionados ainda 36 notificações por infrações de transito durante o período. Não houve recolhimento de veículos.

O patrulhamento de área realizado principalmente pela rádio patrulha, garantiu a ostensividade em ações preventivas, tanto na área comercial quanto na periferia da cidade.

O atendimento 190 funcionou normalmente, mantendo a média de atendimento de 200 ligações/ dia.

Além das ações de prevenção, foram atendidas ainda: 1 ocorrência de vias de fato, com a prisão de 2 pessoas; 1 ocorrência de tentativa de furto, com a prisão em flagrante de 3 pessoas e; 1 ocorrência de direção perigosa, com a prisão de 2 pessoas.

Ações como blitz, arrastão e operação saturação serão desenvolvidas durante todo o final de semana na cidade, principalmente durante as madrugas nas áreas de maior fluxo de pessoas e veículos, visando garantir a segurança do cidadão douradense.