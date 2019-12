Novo comandante 9ª Região Militar em MS terá novo comandante

Na próxima quinta-feira, 19 de abril, o General de Brigada, Ramon Marçal da Silva, passará o Comando da 9ª Região Militar (9ª RM) para ao Coronel de Infantaria do Quadro de Estado-Maior da Ativa (QEMA), Marco Aurélio Küster de Paula. Haverá uma cerimônia restrita para a inauguração do retrato do General Marçal, às 19h30, na Galeria de Antigos Comandantes da 9ª Região Militar, no Comando da 9ª RM, localizado no Complexo do Comando Militar do Oeste (CMO) - "Forte Pantanal", situado à Avenida Duque de Caxias, 1628, Bairro Amambaí, Campo Grande (MS).

Posteriormente, às 20h, será realizada a solenidade de passagem de comando, em frente ao Pavilhão de Comando da 9ª RM, contando com a presença de diversas autoridades civis e militares. Na mesma data, o General Marçal despede-se do serviço ativo do Exército.

Novo Comandante

O Coronel Küster incorporou às fileiras do Exército em 22 de fevereiro de 1988, na Academia Militar da Agulhas Negras (AMAN), sediada em Resende, no Rio de Janeiro, fez o Curso Básico Paraquedista (1992) e o Curso de Mestre de Salto (1997).

Possui Graduação em Ciências Militares (1991), Mestrado em Operações Militares, Pós- Graduado em Gestão da Administração Pública, Pós-Graduação Lato Sensu e Especialização em Ciências Militares, com ênfase em Defesa Nacional, Especialização em Bases Géo-históricas para a Formulação de Estratégias.

No decorrer da carreira profissional, desempenhou diversas atividades, tais como instrutor, chefe de seção, subcomandante, comandante e sua última função foi de Subchefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste, em Campo Grande.