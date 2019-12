Rodovias federais A cada mês, 10 pessoas morrem em acidentes nas rodovias federais em MS Dados da PRF apontam que, de janeiro a outubro deste ano, foram registrados 1116 acidentes no Estado, sendo 343 graves

De janeiro a outubro deste ano, 97 pessoas morreram em acidentes de trânsitos nas rodovias federais que passam em Mato Grosso do Sul. Isto equivale a uma média de quase dez mortos por mês. No mesmo período do ano passado, foram 85 óbitos em consequência de acidentes. Os dados são da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Conforme o balanço divulgado pela PRF, nos 10 primeiros meses deste ano foram registrados 1116 acidentes nas rodovias federais no Estado, sendo 343 graves. No mesmo período do ano passado, ocorreram 1254 acidentes sendo 325 graves.

Questionados sobre aumento do número de acidentes após a retirada dos radares portáteis, a PRF informou em nota que, “Seria muito precipitado concluir que os números de acidentes e mortos apresentam alguma tendência em razão da retirada de um equipamento, levando-se em conta período tão curto de tempo”.

A PRF informou que desde 2014, quando foram registrados 226 mortos por exemplo, a tendência de queda de óbitos se manteve a mesma. Em 2018, foram registrados 109 óbitos nas rodovias federais e número semelhante deve se repetir neste ano.

O balanço final deste ano será publicado no final de janeiro de 2020.