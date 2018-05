Saúde "A falta de micróbios causa câncer infantil", afirmam cientistas "A vida moderna livre de germes é a causa do tipo mais comum de câncer em crianças, de acordo com um dos mais eminentes cientistas da Grã-Bretanha"

A leucemia linfoblástica aguda afeta uma em 2.000 crianças. O professor Mel Greaves, do Instituto de Pesquisa do Câncer, acumulou 30 anos de evidências para mostrar que o sistema imunológico pode se tornar canceroso se não "ver" insetos suficientes no início da vida. Isso significa que pode ser possível prevenir a doença.

Eventos combinados

O tipo de câncer no sangue é mais comum em sociedades avançadas e afluentes, sugerindo que algo sobre nossas vidas modernas pode estar causando a doença. Houve alegações selvagens ligando cabos de energia, ondas eletromagnéticas e produtos químicos ao câncer. Isso foi descartado neste trabalho publicado na Nature Reviews Cancer .

Em vez disso, o Prof Greaves - que colaborou com pesquisadores de todo o mundo - diz que há três estágios para a doença. A primeira é uma mutação genética aparentemente imparável que acontece dentro do útero. Então, a falta de exposição a micróbios no primeiro ano de vida não ensina o sistema imunológico a lidar corretamente com as ameaças. Isso prepara o terreno para uma infecção surgir na infância, causar um mau funcionamento do sistema imunológico e leucemia

Essa "teoria unificada" da leucemia não foi o resultado de um único estudo, mas sim de um quebra-cabeça de evidências que estabeleceu a causa da doença.

Greaves disse: "A pesquisa sugere fortemente que a leucemia linfoblástica aguda tem uma causa biológica clara e é desencadeada por uma variedade de infecções em crianças predispostas cujos sistemas imunológicos não foram adequadamente preparados".

Evidências que ajudaram a construir o caso incluíram:

Um surto de gripe suína em Milão que levou sete crianças a ficar com leucemia

Estudos mostrando crianças que foram ao berçário ou tinham irmãos mais velhos, que os expõem a bactérias, tiveram menores taxas de leucemia.

Amamentação

Que promove boas bactérias no intestino - protege contra a leucemia

Taxas mais baixas em crianças nascidas por via vaginal do que por cesariana, que transfere menos micróbios. Animais criados completamente livres de micróbios desenvolveram leucemia quando expostos a uma infecção.

Este estudo não é absolutamente sobre culpar os pais por serem muito higiênicos. Pelo contrário, mostra que há um preço a ser pago pelo progresso que estamos fazendo na sociedade e na medicina.

Entrando em contato com bactérias benéficas é complicado, não é apenas sobre abraçar a sujeira.

Mas Greaves acrescenta: "A implicação mais importante é que a maioria dos casos de leucemia infantil é passível de prevenção".

Sua visão é dar às crianças um coquetel seguro de bactérias - como em uma bebida de iogurte - que ajudará a treinar seu sistema imunológico.

Essa ideia ainda vai demorar mais pesquisas. Enquanto isso, o professor Greaves disse que os pais podem "ser menos exigentes quanto a infecções comuns ou triviais e incentivar o contato social com outras crianças e crianças mais velhas".

O Dr. Alasdair Rankin, diretor de pesquisa da Bloodwise, instituição de caridade contra o câncer de sangue, disse: "Pedimos aos pais que não se assustem com este estudo.

"Embora o desenvolvimento de um sistema imunológico forte no início da vida possa reduzir ainda mais o risco, não há nada que possa ser feito atualmente para impedir definitivamente a leucemia infantil".

Bons germes

Este estudo é parte de uma enorme mudança ocorrendo na medicina. Até hoje, tratamos os micróbios como os bandidos. Ainda reconhecendo seu papel importante para a nossa saúde e bem-estar está revolucionando a compreensão de doenças de alergias a Parkinson e depressão e agora leucemia.

O professor Charles Swanton, chefe clínico do Cancer Research UK, disse: "A leucemia na infância é rara e atualmente não se sabe o que ou se há algo que possa ser feito para evitar isso por profissionais médicos ou pais.

"Queremos assegurar aos pais de uma criança que tem ou teve leucemia, que não há nada que sabemos que poderia ter sido feito para prevenir a doença." (Com James Gallagher, via BBC).