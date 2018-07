Polêmica "A festa que eu fiz foi com a sua mãe", diz pai de Neymar ofendendo repórter "O empresário discutiu, gritou e ofendeu a repórter Camila Mattoso"

Foto: Getty Images

Neymar pai foi o destaque (negativo) do noticiário esportivo do fim de semana. O empresário discutiu, gritou e ofendeu a repórter Camila Mattoso, da Folha de S. Paulo, que tentou entrevistá-lo no sábado (21). O episódio foi narrado por Juca Kfouri, no domingo (22), na coluna que o jornalista tem no mesmo jornal.

De acordo com o relato de Kfouri, o empresário ficou irritado com uma pergunta de Camila, que quis saber acerca de uma suposta festa feita pelo pai do atacante no mesmo hotel da seleção brasileira em Sochi, após o empate em 1 a 1 contra a Suíça, na primeira rodada da fase de grupos. Vale ressaltar que Neymar pai era o único familiar de jogador presente no local.

“A festa que eu fiz foi com a sua mãe”, gritou Neymar pai ao ser questionado por Camila, que entrou em contato com o empresário após receber a informação de três fontes diferentes

Neymar pai preferiu partir para a ofensa ao invés de responder a pergunta de maneira civilizada.

“Eu estava com a sua mãe lá. Eu fiz a festa com a sua mãe”, continuou o pai do camisa 10 da seleção brasileira.

“Cidadã. Não te dei meu telefone, não conheço você, não sei quem é você. Você não tem o direito de ligar para mim. Agora, você está me abordando com uma pergunta dessas? Eu não fiz festa nenhuma, deu para você entender? Quero saber quem é o mentiroso e se você quer vender jornal?” acrescentou, já sem gritar, mas ainda com irritação na voz.

A entrevista com Neymar pai foi gravada por Camila Mattoso. Ouça dando o play no vídeo abaixo:

Em tempo, vale reforçar que ouvir o outro lado de uma história é direito e também dever do jornalista no contexto de uma matéria.