Soja A importância do vazio sanitário e do calendário de plantio da soja são destaques no MS no Campo

O Comitê Estadual de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, órgão vinculado à Semagro, reuniu-se para analisar e avaliar os trabalhos desenvolvidos pela IAGRO, em relação ao cumprimento do vazio sanitário da soja. E o que se concluiu é que os produtores do Estado estão mais conscientes e seguindo amplamente as normas de Defesa Fitossanitária. Esse é um dos destaques do MS no Campo desta semana.

O coordenador de Agricultura da Semagro, Fernando Nascimento conta que com essas conclusões representantes do Estado, participarão, no próximo dia 30 de maio, em Brasília, do evento que discutirá o tema, sob a coordenação do SENAR e do MAPA.

O programa ainda traz uma reportagem sobre a proposta, apresentada pelo governo de Mato Grosso do Sul ao Condel, e que vai possibilitar a ampliação de financiamento do FCO para aquisição de matrizes suínas.

O aumento na quantidade de matrizes, de duas mil para 15 mil cabeças por beneficiário, foi aprovado já para este ano, quando o FCO deve disponibilizar R$ 1,687 bilhão para empreendimentos sul-mato-grossenses.

O MS no Campo traz também as reportagens de Paulo Yafusso com o Giro de Notícias do Campo em todo o País, e de Karla Tatiane sobre o novo aplicativo, disponibilizado pela Confederação Nacional de Agricultura aos produtores familiares.

Tem ainda a nossa “Agenda Rural” com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

