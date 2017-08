Miss Brasil 2017 A piauiense Monalysa Alcântara é eleita Miss Brasil 2017 A estudante de 18 anos é a terceira negra na história do concurso que ganha o título

A piauiense Monalysa Alcântara, de 18 anos, venceu o concurso Miss Brasil BE Emotion, em Ilha Bela na noite de sábado (19) Foto: (Miss Brasil BE Emotion/Divulgação)

A jovem Monalysa Alcântara, do Piauí, ganhou na noite do último sábado (19) a 62º edição do concurso Miss Brasil, realizada no Teatro de Vermelhos, em Ilhabela, litoral de São Paulo.

A candidata que levou a coroa enfrentou 26 concorrentes dos outros estados e irá representar o país no Miss Universo, marcado para novembro próximo. Também subiram no pódio Stephany Pim, do Espírito Santo, e a Miss Rio Grande do Sul, Juliana Mueller.

A vitória de Monalysa, estudante de administração, é a segunda para seu estado, e a terceira de uma negra no concurso. “Realizei um sonho, e sonhei pelo meu Piauí”, comentou a miss no Instagram, após a cerimônia.