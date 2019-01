Estadual A poucos dias do início do Estadual, federação se reúne com delegados e gerentes de segurança

Cumprindo mais uma etapa da organização do Sul-mato-grossense 2019, aconteceu no Hotel Exceller em Campo Grande, neste final de semana, o treinamento final para os Delegados de partida e gerentes de segurança em estádios.

O Delegado que é o representante da presidência da Federação em todos os jogos tem como atividade básica acompanhar e conferir as exigências da Lei, tanto fora como dentro do gramado, como demarcação das linhas, equipamentos como redes e bandeiras de escanteio, limpeza dos vestiários, documentação de gandulas, maqueiros, orientadores de público e brigadista, presença da equipe de vigilância privada, além da garantia aos árbitros da partida que tudo seguirá conforme a regra de jogo.

Já o Gerente de Segurança é o responsável pela elaboração do Plano de Ação Especial que prevê todas as possibilidades que garantam o bom atendimento do torcedor no estádio e no entorno dele.

Garantirá a revista do torcedor, proibindo a entrada de armas ou objetos que possam servir como tal, a segurança da equipe de arbitragem e a dos visitantes e também todo o controle de entrada de torcedores com a filmagem para reconhecimento posterior, se ocorrer um distúrbio.

Com exceção da equipe do SER Chapadão que não enviou representantes, as demais estão aptas a receberem os jogos nesse quesito (precisam ter a autorização do Ministério Público para os jogos).

“Trabalhamos com as medidas preventivas. Há 10 anos estamos evoluindo nesse sentido e não temos registros nos últimos anos de qualquer ocorrência mais grave com torcedores, parte porque cuidamos muito e cobramos muito os clubes filiados. É uma área que precisa de todo cuidado, pois se for registrado algum problema aquele estádio pode ser interditado e isso com certeza trará prejuízo ao filiado” disse Marco Tavares, Coordenador técnico das Competições da FFMS.