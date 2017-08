Temperatura A semana começa sem previsão de chuva e com tempo seco em Mato Grosso do Sul "Confira a temperatura para a capital e algumas cidades do estado."

Por: Larissa Amaral / Redação 07/08/2017 às 09:15 Comentar Compartilhar

Reprodução web Calor na maior parte do estado e tempo seco, assim será a semana dos sul-matogrossensses. O risco de gripe é alto e o conselho é, se previnir para os possíveis resfriados que esse clima pode causar. Campo Grande Máx 27° Mín 15° Dourados Máx 27° Mín 14° São Gabriel do Oeste Máx 26° Mín 14° Paranaíba Máx 29° Mín 15° Bataguassu Máx 29° Mín 12° Naviraí Máx 26° Mín 13° Nova Andradina Máx 28° Mín 14°