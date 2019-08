ARTIGO A solução para a mobilidade urbana pode estar nos celulares Como a tecnologia pode ajudar a solucionar os problemas de mobilidade das grandes cidades

Foto: Reprodução

Um estudo anual do congestionamento de tráfego realizado pela Tom Tom mostra que Recife, São Paulo e Rio de Janeiro são as três cidades brasileiras com os piores índices. Na capital pernambucana, passa-se em torno de 49 minutos a mais por dia no trânsito do que o necessário. Em um mês, são 18 horas em congestionamentos.

O excesso de trânsito traz resultados negativos para a saúde das pessoas. De acordo com pesquisa da VitalityHealth em parceria com a Universidade de Cambridge, quem passa muitas horas no trânsito todos os dias, independentemente do meio de locomoção que utiliza, está mais propenso a ter stress, depressão, problemas no sono e na produtividade.

Para combater esses efeitos negativos, muitas cidades estão procurando maneiras de planejar melhorias na infraestrutura de transporte. Não apenas com o aperfeiçoamento das condições das ruas e a criação de mais opções de transporte coletivo, mas também com o uso de tecnologia focada em mobilidade urbana.

Em todo o mundo, no entanto, a tecnologia tem sido subutilizada. Muitas cidades fazem levantamentos sobre seus meios de transporte, mas a maioria das pesquisas se limitam a estudar pequenos recortes de meios de transporte, como, por exemplo, a quantidade de usuários de uma determinada linha, os horários de pico e os locais de embarque e desembarque. Essas informações são importantes, mas não trazem um viés esclarecedor da qualidade do transporte de uma cidade.

É necessário um panorama completo do tráfego de pessoas, o que é um grande desafio para os maiores centros urbanos. Ainda mais em um momento em que muitas cidades possuem modelos mistos e parcerias público-privadas na gestão do transporte público.

Um caso de sucesso interessante é o da Autoridade de Transporte Público de Paris (RATP). Originalmente, ela foi fundada para gerenciar os serviços de ônibus e metrô da capital francesa. No entanto, com a expansão do grupo para outros países, tornou-se necessário planejar os serviços. Para um diagnóstico preciso dos fluxos de passageiros, utilizou-se uma solução que permitiu conhecer melhor os clientes do transporte oferecido, analisando os deslocamentos populacionais em tempo real, a origem geográfica dos usuários e seus comportamentos.

Fonte: Felipe Stutz, diretor de soluções da Orange Business Services para a América Latina.