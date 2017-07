Temperatura A temperatura volta a subir em Mato Grosso do Sul "O frio está indo embora e fica o alerta de baixa umidade para os próximos dias"

Foto: Reprodução web

O frio está indo embora de Mato Grosso do Sul. Depois de um começo de semana gelado, a sexta-feira (21) amanheceu com a temperatura mais agradável: 15°C, em Campo Grande.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o ar frio perde intensidade e as temperaturas entram em elevação no decorrer dos próximos dias. A madrugada ainda foi gelada nas cidades do sul e sudoeste do Estado. O dia começou com 4°C em Amambai, 12°C em Ponta Porã, 11°C em Bela Vista, 11°C em Dourados e 12°C em Mundo Novo.

O sol aparece entre poucas nuvens, cessam as condições de geada e os dias serão de sol com poucas nuvens. A máxima em Mato Grosso do Sul é de 32°C.

Em Campo Grande, dia claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade à tarde. A máxima é de 28°C.



O Inmet emitiu alerta para baixa umidade relativa do ar nesta sexta. O aviso é válido para quase todo o Estado. Somente o extremo sul fica de fora.