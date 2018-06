Sinal Digital A um mês para acabar sinal em MS Seja Digital já distribuiu 76 mil kits gratuitos "Para retirar o seu, deve ligar gratuitamente para o número 147 com o número do NIS em mãos"

Esta semana, a Seja Digital atingiu o patamar de 76 mil kits gratuitos distribuídos para as famílias de menor renda atendidas pelo Governo Federal em Campo Grande e Terenos. A distribuição do kit gratuito, que conta com antena digital e conversor com controle remoto, é uma das missões da Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel para operacionalizar a migração do sinal analógico de TV para o digital.

O desligamento do sinal analógico de TV nessas cidades está previsto para acontecer no dia 14 de agosto. “Temos ainda mais de 35 mil kits para serem distribuídos e não vamos deixar ninguém para trás”, afirma Wellington Vidaurre, gerente regional da Seja Digital. Para saber se tem direito ao kit, a população deve ligar gratuitamente para o número 147 com NIS (Número de Identificação Social) em mãos ou acessar o portal sejadigital.com.br/kit.

Instalação Premiada

Instalando o kit gratuito, as famílias ainda podem participar do sorteio de R$2 mil reais, em cartões pré-pagos. Para concorrer, basta anotar o código que aparecerá na tela da TV, após a instalação dos equipamentos, e fazer o cadastro também no site da Seja Digital. O próximo sorteio acontecerá na quarta-feira, dia 4 de julho e o nome dos vencedores será divulgado no site da Seja Digital e também em sua página no Facebook.

Instale o seu conversor e participe!