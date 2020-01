ARTE A vida e a liberdade de um urubu e seu adestrador é espetáculo na Capital Ator consagrado em MS dá vida à texto premiado de ator paraibano Fernando Teixeira

Espedito Di Montebranco nasceu em Bodocó (PE) e reside em Campo Grande (MS) Foto: Vaca Azul

O iluminador, diretor e ator Espedito Di Montebranco, que dirige o Grupo Teatral Palco Sociedade Dramática desde 1995, retornou às origens para dar vida ao monólogo “Esparrela”. Pernambucano de Bodocó, mas campo-grandense de coração desde os quatro anos de idade, Espedito conheceu o texto nordestino durante uma turnê e se apaixonou. A obra que reflete sobre as condições de liberdade na vida e na morte, será apresentada no mês de janeiro, de 15 a 19 e de 22 a 26, sempre às 20 horas, no Teatral Grupo de Risco, em Campo Grande. A entrada gratuita e tem investimento do FOMTEATRO/SECTUR/PMCG.

O monólogo apresenta a história de uma relação incomum entre o urubu Arquimedes e seu adestrador, Manuel. Expulso da cidade em que morava após uma morte drástica, o homem decide ensinar uma ave a dançar e com o feito impressionar a população de seu antigo povoado. Ao acompanhar a história de Arquimedes, um entre os inúmeros urubus que povoam os céus dos sertões brasileiros e de seu adestrador Manuel, o público é conduzido a lugares, povoados e ações que demarcam o espaço ficcional da narrativa e desvelam a condição animal de Arquimedes.

O texto é do premiado dramaturgo paraibano Fernando Teixeira. Segundo Espedito Di Montebranco, o carinho pela obra surgiu durante uma apresentação do monólogo, na época encenado por Teixeira. “Eu o encontrei em 2009, durante uma turnê nacional que acompanhei como iluminador em 13 estados brasileiros. Assisti o espetáculo, me encantei e depois de um tempo consegui trazê-lo para o Festival Nacional de Teatro de Campo Grande (Festcamp). Na época o Fernando estava se aposentando do teatro, estava mais próximo do cinema e da televisão, depois chegou a fazer a novela Velho Chico. Então, tomei coragem e pedi a autorização para montar Esparrela. O Fernando brincou dizendo que achava que eu jamais pediria, já que há tempos ele me cantava para isso e eu nunca falava nada”, afirma.

É a primeira vez que Espedito encena um texto genuinamente nordestino. “Eu sou pernambucano, ele é da paraíba, somos primos, a comida é a mesma, o ritmo é o mesmo, a caatinga é a mesma, nunca tinha feito um texto da minha região, da minha terra, do Nordeste e do agreste. Apesar de ter deixado a cidade muito pequeno, o Nordeste não sai da gente”, explica.

A peça foi construída com o talento de uma equipe de peso. A sonoplastia foi operada por Claudeir Dilly e criada pelo mestre Escurinho, músico conceituado também na Paraíba. A preparação corporal de Montebranco foi realizada pelo coreógrafo premiado Chico Neller (Ginga Espaço de Dança) e a assistência de direção é do também ator Bruno Moser.

A iluminação da peça foi criada pelo próprio Montebranco e será operada por Stepheen Abrego, que há 23 anos atua na iluminação do Grupo. A equipe ainda é formada por Jurema de Castro, como contrarregra e com apoio de Giovanna Zottino, enquanto a identidade visual do projeto ficou a cargo de Helton Perez, da Vaca Azul.

LIBERDADE

“Esparrela” apresenta a curiosa história da relação entre dois seres, que não deixam de ser simultaneamente caçadores, mas passam por transformações ao longo do curso da história. Um espetáculo sobre o destino, sobre a eterna busca de sentido para a existência humana. “Nos leva a pensar sobre as nossas vidas, aquelas histórias metafóricas e enigmáticas que provocam a nossa reflexão. Nós todos vivemos a cada dia o mistério de lutar pela sobrevivência física e psíquica, procuramos o amparo de crenças materialistas ou espiritualistas, às vezes aceitando a prisão confortável que as circunstâncias nos impõem. Contudo, sempre nos defrontamos com os momentos em que somos convidados a encarar a nossa liberdade como o bem mais precioso”, acredita Montebranco.

A encenação tem como proposta a simplicidade, onde um ator conta para a plateia sobre a relação de forma muito íntima e visceral, remetendo aos fabuladores e contadores de histórias tão presentes na nossa tradição oral.

O monólogo “Esparrela” foi contemplado com o fundo de investimentos do Programa de Incentivo ao Teatro (Fomteatro) da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

BIOGRAFIA DO ATOR

“Esparrela” é um monólogo que estreará na Capital. Foto: Vaca Azul.

Espedito Di Montebranco nasceu em Bodocó (PE) e reside em Campo Grande (MS) desde os 4 anos de idade. Poeta, dramaturgo, cenógrafo, iluminador, diretor e ator com reconhecimento no ministério do Trabalho com os DRT'S de Diretor teatral/ DRT- nº 65. Iluminador, DRT nº 66, ator-DRT/ nº 64– MS.

Integrou o júri de avaliação do desfile de escolas de samba por vários anos, foi também Vice-presidente da Federação Sul-mato-grossense de Teatro (Fesmat) por quatro gestões e é o Presidente da Associação Artística Cultural Palco de Artes Cênicas, Esporte, Lazer e Promoção Social (AACP) e dirige o Grupo Teatral Palco Sociedade Dramática desde 1995.

Com Formação em Artes Cênicas pela Uniderp em 2005, têm pós-graduação em Arte Educação e Cultura Regional e pós-graduação em Audiovisual - Fotografia, Cinema e Vídeo pela Faculdade Novoeste.

Já cursou e trabalhou com profissionais de renome nacional e internacional, dentre tantos destacam-se: Fernanda Montenegro, Cacá Carvalho, Jonas Bloch, Via Negromonte, Leonardo Medeiros, Dú Moskovis, Vitor Wagner, Matheus Nachtergaelle, Marco Bechis, Davi Cardoso, Paulo José, Marco Ricca e demais.

Ao longo desses 24 anos de profissão artística foi premiado mais de 40 vezes por suas criações. Já recebeu 10 menções honrosas da Câmara de Vereadores de Campo Grande e Assembleia Legislativa de MS. Atuou em 24 filmes, diversas preparações de elenco e Assistência de Direção. Atuou em mais de 100 comerciais para TV e programas Nacionais, o mais recente foi no "Caldeirão do Hulk" em 2019. Atuou e dirigiu cerca de 30 espetáculos teatrais e executou inúmeros projetos de Iluminação para companhias de dança, shows musicais, gravações de DVD, entre outros.

SERVIÇO

“Esparrela”

Data das apresentações: 15 a 19 e 22 a 26 de janeiro, sempre às 20 horas.

Local: Teatral Grupo de Risco, na Rua José Antônio, 2170.

Entrada Gratuita. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência.

Classificação: 10 anos

Capacidade do teatro: 80 lugares.

(Com assessoria).