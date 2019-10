SOLIDARIEDADE AACC/MS divulga time de profissionais que estará no Jantar dos Chefs Chefs renomados doarão seu cachê em prol do combate ao câncer infantojuvenil

No dia 19 de outubro acontece mais uma edição do Jantar dos Chefs, o evento que, em 2018, reuniu mais de 200 convidados em prol da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer). Para a edição 2019 estão sendo esperadas mais de 400 pessoas que terão a oportunidade de saborear pratos especiais elaborados por grandes nomes da gastronomia nacional e regional.

O jantar será no sistema All Inclusive, ou seja, os convidados poderão saborear os pratos à vontade e ainda desfrutarão de open bar de drinks, cerveja, água e refrigerante à vontade.

Chefs - O cachê de todos os chefs foi doado para a AACC/MS e todo o evento está sendo realizado de forma beneficente, com a ajuda de apoiadores como a Bebi Festas, a Cia de Ideias e o Golden Class.

Confira quem são os chefs confirmados e seus pratos:

André Barros

O chef vem de Goiânia com um currículo extenso. Foi um dos integrantes do Masterchef em 2018, já trabalhou como professor de gastronomia e atua há mais de 20 anos em cozinhas de todo Goiás. Ele vai preparar um bobó de camarão. Na receita, creme de bobó com camarão grelhado no azeite de babaçu com farofa de cebola com baru.

Cumpade João

O chef paraibano tem um trabalho repleto de inspirações. Com o pé na culinária nordestina, ele tem um currículo premiadíssimo, chegando, inclusive a ganhar o prêmio Dólmã na categoria nacional, em 2018. O prato de Cumpade João ainda é surpresa.

Adriano Torres

Professor de Gastronomia e especialista boucherie, a produção de Adriano tem inspiração na culinária regional de MS e do Brasil. Ele atua em diversos municípios do estado como consultor e personal chef e participa de eventos em todo o país. Vai servir uma Vaca Atolada caprichada, com costela bovina em tiras, mandioca cozida e farofa de milho flocão.

André Nardo

Formado pelo Le Cordon Bleu, em Londres, ele atua como chef executivo do Domus Bistrot e também em consultoria. Sua especialidade está na fusão da culinária europeia, especialmente a francesa, com ingredientes regionais e nacionais. Ele vem com uma sobremesa especial, uma mistura ousada de sabores, o Chocolate, queijo e framboesa, que é um cheesecake de chocolate Callebault 70% com coulis de framboesa

Bernardo Fernandes

Mineiro radicado em MS é especialista no preparo de carnes,com destaque para técnicas de defumação, parrilha, fogo de chão e churrasqueira. Hoje é membro da equipe do Jimmy Ogro em eventos de churrasco em todo o Brasil. Bernardo traz a barriga suína ao char siu, um prato com pegada exótica e saborosa.

Daniel Barbosa

O chef já trabalhou em cozinhas da Nova Zelândia, Argentina e na hotelaria de navegação por toda Europa e Mediterrâneo. Participou de uma competição na TV em 2018 e hoje é chef proprietário do espaço HAUS gastronomia. Sua missão é a criação de produtos com DNA sul-mato-grossense. Para o jantar, sua receita e o Crocante Árabe, um snack de pão folha com kibe cru e especiarias

Lucas Melo

Formado em Gastronomia, ele fez da confeitaria sua companheira de vida. Em meio a chocolates, brigadeiros e muito açúcar, toca a Docear-Te, sua doceria. Ao lado da chef Renata Andrade vai preparar uma pavlova com redução de jabuticaba.

Marcílio Galeano

O chef iniciou sua carreira na Inglaterra e na Itália, foi participante em programas de TV e já esteve à frente de renomadas cozinhas no MS. Atua hoje como personal chef, consultor e ministra workshops em todo o Brasil. Ele traz o Baião Pantaneiro, um arroz cremoso com feijão verde, carne de sol, linguiça de Maracaju, jacaré, picanha suína e frango servido com farofinha de cumbaru com pequi.

Paulo Machado

Mestre em Hospitalidade e profundo conhecedor da cozinha pantaneira, levando-a para todos os cantos do mundo. Além de chef, é pesquisador, faz parte do projeto Slow Food e realiza Food Safaris. Em 2018, venceu a batalha do estrogonofe no Fantástico. Para essa edição, ele traz o Tom dos Trópicos, um espaguete de guariroba com ragú de jacalhau (carne de jacaré) e balsâmico trufado.

Renata Andrade

Confeiteira e proprietária da Cake 67 em Campo Grande, ela trabalha com bolos personalizados e sobremesas tradicionais. É professora de confeitaria e ministra cursos voltados à parte decorativa dos bolos. Ao lado de Lucas Melo, vai preparar a pavlova com redução de jabuticaba.

Ricardo Mereb

O chef já esteve à frente de diversos restaurantes da cidade, inclusive de hotéis importantes. Com inspirações no Cerrado, suas criações sempre têm um toque especial. Ele vai servir o beiju do Cerrado, um beiju de mandioca recheado com cebola caramelizada, queijo caipira finalizado com a geleia de pimenta bodinho.

Tomás Saldanha

O chef mescla técnicas da gastronomia francesa a matérias-primas encontradas em nosso cotidiano. Hoje, à frente de seu restaurante, aborda uma culinária franco-brasileira, exaltando ingredientes regionais e usando novas técnicas para pratos tradicionais. Para o Jantar, ele vai servir uma Buffala Frita, uma muçarela de búfala recheada de pesto e frita com farinha panko, sobre cama de geleia de tomate seco finalizada com ar de melado

Além dos chefs, o Jantar terá atrações musicais especiais como a JS Orchestra, a DJ Nathalia Albuquerque e o musicista Guilherme Vieira.

Serviço:

Jantar dos Chefs AACC/MS 2019

quando: 19 de outubro, às 20h30

onde: Golden Class, av. Mato Grosso, 5046

Os convites são limitados, custam 200 reais por pessoa e devem ser adquiridos com antecedência.