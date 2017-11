Abandonado perto de lixo, bebê é encontrado com formigas no corpo Episódio ocorreu no sábado (18) na cidade de Feira de Santana, na Bahia

Moradores do bairro Brasília, em Feira de Santana (BA), surpreenderam-se no sábado (18) ao encontrarem um bebê abandonado perto de uma lata de lixo. Detalhe: formigas já estavam subindo no corpo da criança no momento em que ela foi recolhida. "A criança estava chorando muito.

Como eu e minha esposa estamos com um filho de seis meses, ela foi e deu de mamar a ele, enquanto o pessoal chamava a polícia. Ele estava arrumadinho, tinha uma sacola com o cueiro e umas fraldas", contou ao G1 o empresário Mário Gusmão.Médicos do Hospital Estadual da Criança (HEC), para onde o bebê foi levado, afirmam que ele tem 3,7kg e cerca de oito dias de vida - a criança passa por exames e será levada para uma instituição a fim de ficar à disposição da Justiça após a alta, ainda sem data para ocorrer.