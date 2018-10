Saúde pública na UTI Abandonado por Reinaldo Hospital Regional de Ponta Porã pode ficar sem médico

Por descaso do governador Reinaldo Azambuja o caos se instalou no Hospital Regional de Ponta Porã (HRPP) que amarga atrasos nos repassos dos recursos para garantir a manutenção. Com isso o Hospital corre o risco de ficar sem médicos e a população sem atendimento.

O diretor clínico do Hospital Regional, Felix Barros, divulgou uma carta que foi enviada ao Ministério Público Estadual e aos diretos técnico e geral do maior hospital da fronteira pontuando a situação em que está passando os médicos e a população.

No documento Felix Barros afirma que o governador Reinaldo Azambuja não cumpriu acordo feito com o Ministério Público e o Hospital perece por falta de verbas. Neste acordo o HRPP conseguiu um aditivo no valor de R$ 1.400.000,00 e mais quatro parcelas de R$ 950 mil. Até o dia 23 de outubro o Governo do Estado havia repassado apenas um quarto do valor mensal consignado no acordo.

Felix denuncia que a equipe de médicos e outros técnicos estão sem receber desde julho e podem cruzar os braços a qualquer momento. Se isso acontecer a população de Ponta Porã ficará sem atendimento no pronto socorro e outras áreas do Hospital dependendo de hospitais de Dourados.

Faltando apenas quatro dias para a eleição a população não acredita das afirmações feitas por Reinaldo Azambuja no programa eleitoral onde pinta um cenário paradisíaco na saúde de Mato Grosso do Sul enquanto em Ponta Porã e outras regiões do estado a situação é de total penúria.