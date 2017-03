Abastecimento de Ã¡gua Ã© normalizado na Capital

MS Abastecimento de água é normalizado na Capital

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

O serviço de abastecimento de água foi restabelecido nos 76 bairros que estavam na seca desde a ultima quarta-feira (29). De acordo com a Águas Guariroba - concessionária responsável pela captação, tratamento e fornecimento de água de Campo Grande - o fornecimento foi totalmente normalizado na madrugada desta sexta-feira (31).

Na quinta-feira (30) a concessionária informou que 28 bairros já tinham o serviço em ordem. Ainda segundo a empresa as unidades de saúde e escolas foram abastecidas com caminhões pipas, ao todo sete veículos atenderam a cidade.

A concessionária ainda informou, que foi montada uma equipe de reparo emergencial, que durante madrugada dos últimos dois dias se apressaram para resolver o problema. Ao todo 45 pessoas entre técnicos, engenheiros e pessoal da segurança do trabalho, fizeram o reparo de um vazamento em uma adutora que capta água do córrego Guariroba e abastece 34% da cidade. A adutora fica a cinco metros de profundidade e foi preciso usar uma retroescavadeira para chegar ao vazamento.

A tubulação possui 900 milímetros de diâmetro e tem 33 km de extensão às margens da rodovia BR-262, região da saída para Três Lagoas - próximo ao Autódromo de Campo Grande.



Com o rompimento da adutora, a empresa deixou de captar 1,4 mil litros d'água por segundo, cerca de cinco milhões de litros por hora. As caixas d'água usadas em residências comuns têm entre 500 e mil litros, ou seja, por segundo são captados a média armazenada em casas. A estimativa da empresa é que 300 mil habitantes foram afetados com o problema.

Captação

Campo Grande é abastecida por duas captações superficiais, sendo dos córregos Guariroba e Lageado. Elas são responsáveis por 50% do abastecimento, sendo o Guariroba por 34%. A bacia do Guariroba ocupa uma área de 360 km². O lago da represa do Guariroba possui um volume de aproximadamente quatro milhões de m³. A área da captação é de 97 hectares.

A cidade também é abastecida por captações subterrâneas, ou seja, poços. Eles são responsáveis pelos outros 50% do total da água que abastece o município. Atualmente existem 144 poços em operação. (Com assessoria).