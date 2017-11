Abatedouro móvel da Embrapa vence Prêmio Stemmer de inovação catarinense

A Embrapa Suínos e Aves venceu a 7ª edição do Prêmio Stemmer Inovação Catarinense na categoria instituição inovadora. A entrega da premiação foi na tarde de ontem (6) na Fiesc em Florianópolis, com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, e do governador Raimundo Colombo. O prêmio é oferecido pelo governo estadual por meio da Fapesc, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina.

A Embrapa concorreu com o abatedouro móvel, uma unidade itinerante com equipamentos para abate de animais em três modelos: suínos e ruminantes, aves e pescado. O abatedouro móvel está adequado às particularidades produtivas e à legislação sanitária e ambiental do Brasil. A tecnologia foi desenvolvida em parceria com a empresa Engmaq, de Peritiba, com apoio da Fapesc, Cidasc e Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia.

“Para nós da Embrapa Suínos e Aves é uma honra receber este prêmio. O desenvolvimento do equipamento só foi possível porque envolveu diferentes atores, como a Embrapa, com sua competência em tecnologia agropecuária e sanidade, a empresa Engmaq, com competência de engenharia e gestão, a Fapesc, como financiadora, e a Cidasc e o Instituto Federal Catarinense, Campus de Concórdia, como apoiadores. Acreditamos que este é um exemplo a ser seguido de inovação aberta e parceria com as cadeias produtivas e as empresas de base tecnológica dialogando com as necessidades da sociedade”, disse o chefe adjunto de Transferência de Tecnologia, pesquisador Marcelo Miele, que recebeu o prêmio representando a Embrapa.

Além da Embrapa, o prêmio contemplou empresas, instituições e protagonistas da inovação em outras quatro categorias.

Os vencedores do Prêmio Stemmer de Inovação Catarinense 2017

Empresa Inovadora de Micro e Pequeno porte:

1º Intradebook

2º Eficid/GYTH

3º Atar

Empresa Inovadora de Médio ou Grande porte:

1º Ciser

2º Bry

3º Embraco

Instituição de CTI:

1º Instituto Stella

2º Labsolda - UFSC

3º Fundação Universidade do Sul de SC - Unisul

Protagonista da Inovação:

1º Roberto Zagonel

2º Eduardo Jara

3º Alvaro Michelotti

Instituição Inovadora:

1º Embrapa Suínos e Aves

Saiba mais sobre o abatedouro móvel em:

https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/2058/abatedouro-movel-para-suinos

https://www.youtube.com/watch?v=usqoQKtw0dE

https://www.youtube.com/watch?v=MLOBoXboTTs

Quem foi Stemmer - Gaúcho nascido em Novo Hamburgo, Caspar Erich Stemmer sempre atuou em busca da competitividade da indústria brasileira, por meio da inovação tecnológica e da melhoria dos processos produtivos e de gestão institucional. Foi engenheiro, empresário, professor universitário e gestor de órgão governamental. Stemmer também foi reitor da Universidade Federal de Santa Catarina entre 1976 e 1980. Em 2009, recebeu a condecoração Anita Garibaldi, concedida pelo Governo do Estado de Santa Catarina, em reconhecimento a sua trajetória profissional.

O Prêmio de Inovação Catarinense teve sua primeira edição em 2010. Stemmer participou da cerimônia de premiação das duas primeiras edições, em 2009 e 2010. Ele morreu em dezembro de 2012, aos 82 anos. Em 2014, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina com o título de Cidadão Catarinense (in memorian).