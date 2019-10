Abatedouros clandestinos sÃ£o fechados pela PMA em assentamento de MS

SANTA MÔNICA Abatedouros clandestinos são fechados pela PMA em assentamento de MS Homens foram flagrados desossando nos fundos de casa em locais sem higiene

Foto: Divulgação

A Polícia Militar Ambiental atuou e fechou dois abatedouros clandestinos, na tarde de ontem (14) no assentamento Santa Mônica, no município de Terenos, interior de Mato Grosso do Sul.

Conforme os PMAs nos lotes 98 e 72 foram flagradas espécie de frigorífico improvisado, sem condições de higiene, além de armas de fogo Winchester calibre 22.

No primeiro caso, no lote 98, um homem de 34 anos foi flagrado com um novilha pendurada em uma talha improvisada nos fundos do quintal. No local foram apreendidos uma espingarda Winchester calibre 22, além de sete munições. A arma não possuía documentos.

Próximo do local, no lote 72 do assentamento, uma caminhonete S10 estacionada de ré chamou atenção dos policiais, que se aproximaram notando outro abatedouro clandestino, nessa ocasião a vaca já havia sido desmantelada, e suas partes colocadas na carroceria do veículo.

Transporte da carne era feito na carroceria de S10.

Os infratores cada um foram autuados administrativamente em R$ 5 mil de multa, além de terem que pagar outros R$ 1 mil por porte de arma e até por uma motosserra sem documento apreendida no local.

O infrator do lote 72 tem 55 anos e é morador de Campo Grande. Em nenhum dos locais existia qualquer estrutura de higiene e de tratamento dos resíduos. A carne apreendida foi levada para um curtume por agentes da vigilância sanitária que participaram da operação.

Os infratores receberam voz de prisão pelo porte ilegal das armas e foram conduzidos, à Delegacia de Polícia Civil de Terenos, onde foram autuados em flagrante e saíram depois de pagamento de fiança. Eles também responderão por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental, com pena prevista de três meses a um ano de detenção.