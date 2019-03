Curso Aberta nova turma do curso “Coaching na Administração Pública” Servidores da Iagro integram a primeira formação de Coaching ofertada em 2019 pela Escolagov

Reconhecido por aprimorar habilidades e competências técnicas, emocionais e comportamentais de gestores públicos, o curso “Coaching na Administração Pública” é uma das apostas da Fundação Escola de Governo (Escolagov) para 2019. De acordo com o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Júnior, a integração do novo curso à grade deste ano se deve ao sucesso de público obtido nas últimas edições e a preocupação do Governo do Estado em otimizar a oferta dos cursos da Escolagov – em benefício do desenvolvimento dos servidores públicos estaduais.

Com a grade já aberta para 2019, o primeiro grupo de servidores a ser contemplado é o da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) que deu início nesta segunda-feira (25) à formação. Com carga horária de 20 horas/aula, o curso é ministrado pelo instrutor Rodrigo Cazelli e ofertado gratuitamente aos servidores públicos estaduais por meio da Escolagov, que estenderá a demais grupos de servidores a iniciativa.

“É um curso essencial diante das novas exigências do serviço público, pois aspectos importantes como planejamento, liderança, gestão do tempo, comunicação interpessoal, inteligência emocional, resiliência e gestão de pessoas estão entre os temas abordados. Formação esta, que permite ao servidor superar os desafios de forma coesa e com autoconfiança”, frisa o diretor-presidente da Escolagov.