Inscrições Abertas as inscrições para a 5° edição do Eco Pantanal Extremo O evento acontece de 15 a 18 de novembro, em Corumbá

A cidade de Corumbá será palco para a 5° edição do Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura do Pantanal, que acontecem entre os dias 15 a 18 de novembro. O período de inscrições tem início nesta sexta-feira, 19 de outubro, com vagas limitadas.

Conforme a organização, cerca de 1,2 mil atletas estarão competindo em seis modalidades: corrida de trilha, stand up paddle, mountain bike, maratona aquática, canoagem e demonstração de vôo livre.

Segundo o site do Governo do Estado, os Jogos de aventura visam fomentar a economia, a prática esportiva e acima de tudo, o turismo da região. Além disso, é uma oportunidade de movimentar e divulgar a cidade, nacional e internacionalmente.

A primeira edição do Eco Pantanal Extremo, realizado pela Prefeitura de Corumbá e o Governo do Estado, aconteceu em 2013. De lá para cá, a competição se transformou em um dos maiores eventos de esportes de aventura do Brasil, reunindo emoção, superação e esportes radicais com atletas nacionais e internacionais.

Outras informações podem ser obtidas na Fundação de Esporte de Corumbá (Funec) pelo telefone (67) 3231-2886.