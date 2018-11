Inscrições Abertas as inscrições para a última etapa do estadual de beach tennis Federação já fechou a programação 2019, que será divulgada após a realização desta etapa

Campo Grande vai sediar a última e decisiva etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Beach Tennis 2018, nos dias 1 e 2 de dezembro, quando serão definidos os melhores atletas da temporada.

De acordo com o diretor técnico da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul, Leonardo Martins, os oito melhores atletas de cada categoria conquistam vaga para a disputa do reinado do beach tennis no estado, que acontece em janeiro.

“É sempre grande a expectativa para o Rei e Rainha porque são os oito melhores atletas do estado e apenas um fatura a coroa, um incentivo a mais para continuar treinando, é a recompensa pelo bom desempenho durante o ano”, revela Leonardo.

Realizando o Circuito desde 2012 quando foi fundada, a Federação já fechou a programação 2019, que será divulgada após a realização da última etapa. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de novembro e pode ser feita por email beachtennisfbtms@gmail.com ou ainda pelo site www.beachtennisms.com.br

A última etapa terá disputa nas duplas femininas, masculinas e mistas nas categorias iniciante, intermediária e avançada, além da competição por equipes. As disputas começam no sábado às 8h na praça esportiva Belmar Fidalgo em Campo Grande e seguem no domingo.