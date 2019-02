Arbitragem Abertas as inscrições para o primeiro curso de Arbitragem em Canoagem Nível I do MS

A Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul (FCMS) lança o 1º Curso de Arbitragem em Canoagem Nível I do Estado em parceria com a Fundação de Desporto em Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) através da sua Unidade Pedagógica de Formação (UPF).

O curso tem por objetivo formar árbitros que possam atuar dentro e fora do MS, aplicando as regras oficiais da canoagem e é destinado aos profissionais de educação física, acadêmicos da área, praticantes de canoagem e interessados em aprender sobre a modalidade.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundesporte www.fundesporte.ms.gov.br no ícone cursos de capacitação 2019 até o dia 20 de fevereiro (quarta-feira), vagas limitadas.

Ao todo serão 3 dias de curso, ministrado pelo instrutor, Admir Arantes Bueno, as aulas teóricas serão realizadas na Unigran Capital (R. Abrão Júlio Rahe, 325 – Centro), na sexta-feira (22/02) em dois horários, das 13h30 até 17h30 e das 18h às 20h.

Já as aulas práticas acontecerão no Parque das Nações Indígenas, nos dias (23/02) e (24/02). Sábado, no período da manhã, das 8h às 12h e no período da tarde das 13h30 às 19h30. E no domingo, o curso inicia as 7h30 e termina às 11h30.

Dentro do conteúdo programático, serão abordadas: noções básicas de canoagem; - noções básicas de segurança; - introdução as modalidades de Canoagem e Paracanoagem; - regras por categoria e modalidade; - aplicação prática das regras; - regulamento do Campeonato Sul Mato-Grossense de Canoagem.

O curso tem o investimento de R$ 30,00 e deverá ser pago no primeiro dia de aula. Após o término do curso, haverá entrega de certificado com carga horária de 20h/aula, frequência mínima de 75%.

Com a nova plataforma online de gestão de curso da Fundesporte, através do portal corporativo da Escola Gov, o aluno poderá se inscrever, controlar a frequência e emitir certificado através do portal, tudo com mais facilidade, praticidade e rapidez.

Para mais informações entre em contato com a UPF no (67) 3323-7225 ou pelo site da Fundesporte.