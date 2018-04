Cassilândia Abertas inscrições para bolsista de Pós-Doutorado em Agronomia "As inscrições poderão ser realizadas no período de 27 de abril a 15 de maio de 2018"

O programa de Pós-Graduação em Agronomia – Sustentabilidade na Agricultura (PGAC), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), unidade de Cassilândia, divulga a abertura das inscrições para seleção de candidato à bolsa de estudos para realização de estágio pós-doutoral do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/Capes) vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Uems.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 27 de abril a 15 de maio de 2018, neste endereço eletrônico.

O candidato poderá se inscrever em modalidades:

a) Modalidade 1 – ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, portador de visto temporário, sem vínculo empregatício;

b) Modalidade 2: ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa. O candidato aprovado nesta modalidade deverá apresentar comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa. O estágio pós-doutoral não poderá ser realizado na mesma instituição com o qual o candidato possui vínculo empregatício.

O valor da bolsa é de R$ 4.100,00 mensais, pago diretamente ao bolsista. Para o candidato aprovado, o estágio de pós-doutoramento terá duração de 3 a 12 meses.

Confira o edital 01 pós-doutorado PGAC 2018.