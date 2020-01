Abertas inscriÃ§Ãµes para ingresso no Instituto Mirim de Campo Grande

Instituto Mirim Abertas inscrições para ingresso no Instituto Mirim de Campo Grande

O Instituto Mirim de Campo Grande – IMCG abre hoje (6), o período para Requerimento para atendimento social do Programa de Qualificação Socioprofissional para o ano de 2020. Com capacidade limitada de atendimento, atenderá este ano os usuários que serão beneficiados e inscritos no programa, por meio do curso de Noções Básicas para o Trabalho.

Para execução das atividades do programa, serão divididos períodos de atendimento durante o primeiro e segundo semestre deste ano, oportunizando aos adolescentes o desenvolvimento pessoal, perspectivas de uma vida produtiva e diferenciais competitivos para a busca da empregabilidade e geração de renda.

Para participar, o candidato deverá preencher os principais requisitos:

– Ter nascido entre 01/01/2004 a 31/12/2005.

– Responsável legal e adolescentes, ter o Número de Inscrição Social – NIS.

– Ter renda familiar per capta de até ½ salário mínimo.

– Estar regularmente matriculado e frequentando o ensino regular.

– Participar das entrevistas sociais e apresentar todos os documentos solicitados.

O candidato que atender aos requisitos estabelecidos, deverá ficar atento ao prazo, que termina no dia 20 de janeiro. Ao acessar o site www.institutomirim.org.br deverá preencher o requerimento e ao finalizar, o sistema emitirá o comprovante de agendamento para a entrevista social constando senha, data, horário e documentos necessários, que devem ser levados na entrevista, onde o responsável legal e o adolescente participarão.

O INGRESSO IMCG 2020 para os atendimentos sociais realizados pelo Instituto Mirim, acontece anualmente e está dividido em 04 etapas, sendo elas:

1° etapa – Requerimento para Atendimento Social On-line: 06/01/2020 a 20/01/2020.

– Formulário On-line: www.institutomirim.org.br

2° etapa – Entrevistas Sociais: 09/01/2020 a 10/02/2020.

– Data e horário são impressos no comprovante de requerimento.

3° etapa – Resultado dos Beneficiados 2020 Dias:12/03/2020 a 13/03/2020.

– Lista dos Beneficiados 2020 será divulgada nas instalações do Instituto.

4° etapa – Inscrição no Programa: 18/03/2020 a 21/03/2020.

Sobre o Instituto Mirim de Campo Grande – IMCG

É uma instituição sem fins lucrativos, com 37 anos de experiência, que atua e desenvolve suas atividades pautadas pelas Políticas Nacionais de Assistência Social e de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente. O objetivo da instituição é contribuir com a inclusão social de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social, integrando-os às tendências e exigências do mundo do trabalho, focando na qualificação socioprofissional.

SERVIÇO – INGRESSO 2020 – INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE

Período: de 06/01/20 a 20/01/2020

Horário: das 8h às 11h e das 13h às 16h – Segunda a Sexta

Endereço: Avenida Fábio Zahran, nº 520 – Vila Sargento Amaral

Informações: (67) 2020-1376/2020-1378-2020-1379