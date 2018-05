Cultura Abertas inscrições para oficinas de dança gratuitas em MS "O projeto é financiado pelo FIC"

Foto: Reprodução/Ralfer Campagna

Estão abertas as inscrições gratuitas para as Oficinas de Danças Urbanas do projeto Rede Hip Hop: Arte no Entorno, que acontecem em Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Terenos e na comunidade Furnas do Dionísio em Jaraguari. O projeto tem investimento do Fundo de Investimentos Culturais da Secretaria e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

As oficinas são voltadas para crianças a partir de dez anos, jovens e adultos e, acontecem do final de maio a novembro. A realização do projeto está sendo feita pelos produtores e artistas da dança sul-mato-grossense Ralfer Campagna e Marcos Mattos.

O projeto itinerante “Rede Hip Hop: Arte no Entorno” busca difundir o ensino das danças urbanas em diferentes localidades de Mato Grosso do Sul, por meio da circulação de oficinas. A proposta é aproximar, democratizar o acesso e estimular iniciativas ligadas ao movimento Hip Hop.

As aulas serão realizadas toda semana, durante seis meses. Em Nova Alvorada do Sul e em Ribas do Rio Pardo as aulas começam em 2 de junho; em Terenos, 9 de junho e em Jaraguari, no dia 31 de maio.

Ao final do programa, será realizado em Campo Grande um evento de encerramento das atividades para promover a integração dos participantes dos municípios contemplados. Serão dois dias de workshops, rodas de conversas, apresentações de companhias convidadas e dos grupos do projeto.

“A ideia é democratizar o acesso às danças urbanas, levar novos conhecimentos e técnicas, incentivar a prática da dança e mostrar os seus benefícios, enfim, possibilitar uma integração social para que os participantes possam construir a partir deste contato, novos meios de se comunicar com o mundo. Nosso maior desejo é que ao final dos seis meses de projeto a própria comunidade abrace essa proposta e dê continuidade às atividades”, destaca.

As oficinas serão ministradas pelos professores Ariane Nogueira, Irineu Ruach, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, que mediarão o processo de vivência e ensino-aprendizagem com os alunos, possibilitando ações direcionadas ao conhecimento teórico-prático das danças urbanas e da cultura hip hop, além de intervir no contexto social de cada participante.

Ao todo, são disponibilizadas 60 vagas em cada município. Em Nova Alvorada do Sul as inscrições estão sendo realizadas no Ponto de Cultura Lídio Rodrigues Escobar “Rondinelli”, rua Leonor de Souza Araújo, 991, Jardim Guanabara (67) 3456-1747. Em Ribas do Rio Pardo na Secretaria Municipal de Educação – Coordenadoria Municipal de Cultura, avenida Aureliano Moura Brandão, 325 (67) 3238-3166). Em Terenos, no Centro Municipal de Múltiplas Atividades-CMMA, avenida Arnaldo Estevão de Figueiredo (67) 3246-1013. E na comunidade Furnas do Dionísio, em Jaraguari, na Escola Estadual Zumbi dos Palmares (67) 9 9947-7233.

Mais informações sobre o projeto “Rede Hip Hop: Arte no Entorno” pelo telefone (67) 9 9236-8476 ou por este link.