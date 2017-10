PREVENÇÃO Aberto a toda a comunidade, acontece na próxima semana um Ciclo de Palestras sobre o tema, com difer

Por: Redação com assessoria

Foto: Divulgação

Em ação conjunta, o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e a UFGD realizam a partir de quinta-feira (19) uma programação voltada à temática do Outubro Rosa, aberta a toda a comunidade acadêmica e hospitalar. Iniciando as atividades, nesta quinta-feira acontece o Dia "D" pela prevenção ao câncer de mama e outras doenças que afetam a saúde da mulher.

Na ocasião, as três instituições farão a distribuição dos laços-símbolo da causa entre estudantes, e colaboradores. No HU-UFGD, os lacinhos estão sendo entregues aos trabalhadores, residentes e alunos nos principais horários de movimento, próximo aos relógios de ponto.

E como forma de orientar a ampla comunidade universitária, foram selecionados quatro enfoques dentro da temática de saúde da mulher, os quais serão abordados durante o Ciclo de Palestras do Outubro Rosa, nos dias 24, 25 e 26, no auditório do curso de Biotecnologia (Cidade Universitária – Unidade 2 da UFGD).

As palestras serão ministradas por profissionais especialistas das três instituições e têm entrada livre a toda a comunidade. Confira a programação:

24/10/2017 - 19h30min

Palestra: “Breve panorama da saúde mental da mulher: desafios e perspectivas”

Palestrante: Luciana Leonetti - Psicóloga e Docente da UFGD

25/10/2017 – 14h

Palestra: “Câncer de mama: diagnóstico precoce e tratamento atual”

Palestrante: Gabriel Ikejiri - Médico Mastologista do HU-UFGD

25/10/2017 - 19h30min

Palestra: “Conhecendo DST e HPV”

Palestrante: Cássia Reis - Enfermeira e Docente da UEMS

26/10/2017 - 19h30min

Palestra: “Planejamento Familiar”

Palestrante: Sidney Lagrosa - Docente da UFGD e Médico Ginecologista e Obstetra no HU-UFGD