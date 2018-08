Robótica de 2018 Torneio de Robótica da Escola do Sesi de Naviraí é opção de lazer para este sábado

A Escola de Naviraí está aquecendo os motores para o Torneio Interclasse de Robótica de 2018, que será realizado neste sábado (1º/09), com entrada gratuita e portões abertos ao público. A instituição de ensino será palco de uma emocionante competição com robôs de verdade em que quatro equipes formadas pelos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental vão se enfrentar em provas que envolvem ultrapassar obstáculos, resgatar objetos e concluir trilhas, tudo isso com robôs construídos pelos próprios alunos.

As provas começam a partir das 14 horas, no ginásio poliesportivo da Escola do Sesi, que fica na Rua Ceará, 135, no Centro da cidade. Visitantes de todas as idades podem acompanhar as provas, treinos, avaliações dos jurados e conhecer de perto os resultados da robótica na rotina educacional dos alunos que, sozinhos, preparam cada robô para a competição.

“Aprender a programar, ler algoritmos, se deparar com problemas e encontrar soluções. Tudo isso faz parte da rotina de quem lida com a robótica, área que hoje é considerada estratégica para a indústria e que, desde os primeiros passos, faz parte da grade curricular da rede de escolas do Sesi”, afirmou a analista de educação do Sesi, Glaucia Campos.

O torneio é promovido anualmente pelas sete unidades da rede de escolas do Sesi no Estado como preparação para o Torneio de Robótica FIRST Lego League (FLL), que reúne as escolas da instituição em todo o País. Em Mato Grosso do Sul, as escolas do Sesi de Três Lagoas, Corumbá, Dourados, Aparecida do Taboado, Campo Grande e Maracaju já promoveram o torneio.

Aquecimento

No Interclasse, assim como no FLL, os quatro times de robótica da Escola do Sesi de Naviraí – Sexta Galáxia (6º ano), Heróis em Órbita (7º ano), Space Warriors (8º ano) e Space Lego (9º ano) – serão avaliados enquanto realizam quatro diferentes missões. Uma delas é o Desafio do Robô, quando os estudantes colocam os robôs de Lego para cumprir determinadas tarefas, como capturar, transportar, ativar ou entregar objetos na mesa de competição. Os robôs, projetados e construídos pelos próprios alunos, também são avaliados na categoria Design do Robô.

Os times podem utilizar sensores de movimento, cor, toque, controladores e motores. Os juízes levam tudo isso em consideração, além da estratégia e programação. Conta pontos, ainda, o Projeto de Pesquisa, com uma solução inovadora sobre o desafio da temporada da FLL. A solução é apresentada para os outros competidores e o público visitante nos torneios, e será avaliada pelos juízes. Por fim, na categoria Core Values, os estudantes precisam mostrar que sabem trabalhar em equipe.

De modo a envolver todos os alunos da Escola do Sesi de Naviraí no Interclasse, a instituição organizou uma oficina de aprendizagem especialmente para o torneio, chamada de “Into Orbit”. Ao longo de quase um mês, os estudantes das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio se mobilizaram para decorar e divulgar a competição. Serão mais de 269 alunos participantes, do Ensino Fundamental ao Médio.

A equipe pedagógica ficou a cargo da organização de diversas atividades para os alunos, como a dança da galinha, dança do gorila, grito de garra, dança da cadeira, dança da laranja, corrida de mão, jogo de perguntas e respostas, sorteio de palavras para cantar as músicas.

Confira abaixo o local e horário do Torneio Interclasse:

Data: 1º de setembro (sábado)

Horário: A partir das 14 horas

Local: Escola do Sesi de Naviraí

Endereço: Rua Ceará, 135 – Centro