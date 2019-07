Acompanhamento Aberto ciclo de acompanhamento do PGDI

Está aberto a partir desta segunda-feira (15) o acompanhamento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI). A etapa, que segue até 30 de agosto, se refere ao levantamento das ações desenvolvidas pelos servidores que foram elencadas na etapa inicial do Programa Gestão por Competência.

De acordo com a responsável pelo programa, Nayara Nascimento, a novidade para o cronograma de 2019 é que não haverá o segundo acompanhamento do ciclo, como nos últimos três anos. “A ideia é otimizar as etapas, dando agilidade ao processo e principalmente, enxugar o cronograma”, frisa.

O acompanhamento do PGDI deve ser preenchido através do sistema do programa Gestão por Competência no link: www.gestaoporcompetencia.ms.gov.br. A etapa final do ciclo, destinada a Avaliação Individual de Desempenho (ADI) acontece de 01 de novembro a 15 de novembro.

GESTÃO POR COMPETÊNCIA – Desenvolvido em resposta aos novos desafios do serviço público no Estado, a Gestão por Competência é uma iniciativa que tem como foco o desenvolvimento dos servidores e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.