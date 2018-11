Credenciamento Aberto credenciamento para fotógrafos comercializarem fotos na Cidade do Natal 2018

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) abriu nesta quarta-feira, dia 7, edital de credenciamento para empresas especializadas oferecerem serviços fotográficos durante os dias de realização da Cidade do Natal 2018.

O certame com as especificações do credenciamento estão publicados na edição de hoje do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Interessados em participar devem enviar documentação solicitada à Sectur até às 17 horas do dia 21 de novembro. Podem se credenciar empresas que comprovarem estar em funcionamento em Campo Grande por no mínimo um ano.

Os fotógrafos habilitados no credenciamento deverão, além de capturar as imagens, revelá-las e comercializá-las aos visitantes da Cidade do Natal. As fotos serão vendidas nos tamanhos 10×15 cm e 15×21 cm com valores especificados no edital.

Este ano a Cidade do Natal terá início dia 08 de dezembro com término previsto para o dia 06 de janeiro de 2019. Edital, ficha e anexos do credenciamento estão disponíveis na página da Sectur.