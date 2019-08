Terras do Golfe Aberto do Terras do Golfe reúne profissionais e amadores na Capital Expectativa é receber 100 competidores para os torneios no Condomínio Associação Terras do Golfe, localizado na BR-262

Por: Campo grande News 12/08/2019 às 17:56 Comentar Compartilhar

Campo Grande recebe entre os dias 22 e 25 de agosto a 11ª edição do Aberto do Terras do Golfe, torneio que reunirá jogadores profissionais e amadores. De acordo com os organizadores, a expectativa é receber 20 atletas profissionais e outros 80 amadores para os torneios no Condomínio Associação Terras do Golfe, localizado na BR-262, km 318. A competição é aberta e já conta com participantes inscritos de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. As inscrições vão até 20 de agosto, mas já há lista de espera. A disputa entre os amadores terá pontuação válida para o ranking paulista. A Associação Terras do Golfe é um clube filiado à FPG (Federação Paulista de Golfe). A classificação dos profissionais vale para 2019 da Pró Tour. Mais informações sobre as disputas podem ser obtidas pelo telefone 3344-4040.