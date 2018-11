PRF Aberto edital com 500 vagas para policial PRF

Está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28/11), o edital do concurso para preenchimento de 500 vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal.

As inscrições para o certame serão feitas no site do Cebraspe, banca escolhida para a organização do processo seletivo, e vão do dia 03 a 18 de dezembro.

Para ingressar na PRF os candidatos devem ter formação em curso superior aprovado pelo MEC e carteira de habilitação na categoria B.

Todas as informações sobre o certame estão disponíveis e detalhadas no edital, que pode ser acessado através do link www.cespe.unb.br