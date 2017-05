III Simpósio Brasileiro de Wetlands Abertura do III Simpósio Brasileiro de Wetlands Construídos é realizada nesta manhã

Solenidade de abertura da terceira edição do Simpósio Brasileiro de Wetlands Construídos será realizada hoje (24), às 9h, no anfiteatro do bloco A da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Evento promove a troca de conhecimento sobre wetlands — bacias alagadas compostas por plantas que formam um sistema de tratamento de água.

Esta edição do simpósio segue até sexta-feira (26) e a proposta é discutir a respeito do desenvolvimento das bacias alagadas para aumentar os benefícios trazidos ao meio ambiente como a prevenção de inundações, controle do volume dos rios e purificação das águas. Participam do congresso não só acadêmicos de Engenharia Sanitária e Ambiental da UCDB, mas também representantes de Ongs, profissionais liberais e de empresas ligadas à área.

Apesar de a abertura estar prevista para esta manhã, as atividades do simpósio começaram nesta terça-feira (23), quando foram oferecidos quatro minicursos: “Microbiologia aplicada para wetlands construídos”, ministrado pela professora da UCDB Dra. Alinne Pereira de Castro; “Plantas utilizadas, cuidados e aspectos agronômicos em wetlands construídos”, aplicado pelo professor da Católica Dr. Denilson de Oliveira Guilherme; “Computacional Fluid Dynamics (CFD) no comportamento hidrodinâmico de wetlands construídos”, com o professor Dr. Johannes Gerson Janzen; e “Método lógico para redação científica”, com o professor Dr. Teodorico Alves Sobrinho. Duas palestras, mesas-redondas, apresentações orais de pesquisas e visitas técnicas também vão ser promovidas durante o evento, além dos minicursos.

As outras duas edições do simpósio foram realizadas em 2013 e 2015. Na primeira, sediada na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), foi abordado o tratamento de águas residuais; e a segunda, realizada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) promoveu o debate sobre experiências de melhora com os wetlands nas condições ambientais.

Programação

No dia 24 maio, o professor Dr. Carlos A. Aria traz o tema “Aspectos gerais, experiências internacionais (Europa, China e Índia), normatização de sistemas tipo wetlands construídos empregados no tratamento de águas residuais”. Já no dia 25 de maio, a palestra será por conta do professor Dr. Marcos Von Sperling e abordará o “Sistema francês de wetlands construídos (experiência nacional)”.

Na mesma data das palestras, serão realizadas mesas-redondas. Uma delas será composta pela professora Dra. Paula Loreiro Paulo e abordará o tema “Aplicação de wetlands construídos no saneamento focado em recursos”. Já os professores Dr. Pablo Heleno Sezerino e Dr. Teodorico Alves Sobrinho falarão sobre “Experiências Nacionais, critérios e parâmetros de projetos aplicados aos wetlands construídos”. Por fim, no dia 25 de maio, a mesa será composta pela professora Dra. Maria Elisa Magri que vai expor o tema “Análise de risco e microbiologia aplicada aos wetlands construídos”.

Já no último dia de evento, 26 de maio, duas visitas técnicas serão promovidas: “Residência com wetland horizontal tratando água cinza clara” e “Pós-Tratamento de UASB (ETE Los Angeles- esgoto e lixiviado de aterro)”. Mais informações podem ser obtidas por meiodo site do evento, basta clicar aqui, ou então pelo telefone (67) 3312-3425.