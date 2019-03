Caarapó Abordagem termina com homem flagrado com armas e munições

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na noite de quinta-feira, por volta das 20h40, duas espingardas calibre .22 e 40 munições intactas, do mesmo calibre, além de um revólver calibre .32 sem munições.

A prisão do condutor do veículo VW Saveiro com placas de Caarapó, um homem de 26 anos, ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização.

Os policiais localizaram as armas de fogo ocultadas no interior do veículo e, na carroceria, um animal abatido conhecido na região como cateto.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Caarapó para os procedimentos legais.