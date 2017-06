Concurso Abstenção em processo seletivo do MPMS chega a 23,8%

O XX Processo Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul teve 23,82% de abstenção. Ao todo, 2.103 candidatos se inscreveram no processo seletivo e 510 não compareceram para fazer a prova escrita.

Para estudantes de graduação, foram ofertadas 55 vagas, além de cadastro, e tiveram 1.385 inscritos. Já para estudantes de pós-graduação foram ofertadas 191 vagas, além de cadastro de reserva, e 716 candidatos se inscreveram.

A prova escrita foi aplicada hoje, em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Jardim e São Gabriel do Oeste.

Durante a aplicação das provas escritas, a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), realizadora do processo, usou bloqueador de sinal de celular, detectores de metais e de transmissões de aparelhos eletrônicos nas salas.