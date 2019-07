EVENTO Academia Sul-Mato-Grossense de Letras aborda ‘Crítica Literária’ em evento nesta quinta-feira Antes da palestra, haverá também uma breve apresentação do cantor e compositor Zé Du

Foto: Reprodução

Afinal, para que serve a Crítica Literária? Para responder a essa pergunta e debater sobre o tema, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras recebe a professora e ensaísta Ana Maria Bernardelli para o ‘Chá Acadêmicoda ASL’, um dos mais prestigiados programas da Casa que, todos os meses, propõe palestras concisas e interativas aos amantes da literatura em Campo Grande.

Aberto ao público e sem fins lucrativos, o encontro é promovido sempre na última quinta-feira do mês e a próxima edição acontece amanhã, 25 de julho, a partir das 19h30, na sede da instituição. Com 47 anos de fundação, a ASL tem a história integrada ao processo de formação cultural da sociedade, defendendo a língua portuguesa e o cultivo da arte literária, zelando e incentivando todas as vertentes artísticas e derivações da cultura estadual e nacional.

Antes da palestra, haverá também uma breve apresentação do cantor e compositor Zé Du, interpretando três canções especialmente selecionadas. Para o secretário-geral, poeta e crítico cultural Rubenio Marcelo, esta edição do ‘Chá Acadêmico da ASL’ será novamente imperdível, “pela relevância da pauta programada, pelo tema que será explorado e pelo perfil da palestrante”. Segundo ele, a Crítica Literária deve se revitalizar sempre, e considera Ana Bernardelli uma das referências contemporâneas nesta área.

Já o presidente da ASL, escritor e publicitário Henrique Alberto de Medeiros Filho, enalteceu a relevância de Maria Bernardelli e destacou a continuidade da programação da Academia. Para Medeiros, “a importância da Crítica Literária e dos estudos críticos de arte no cenário cultural e no processo da memória literária/artística do país fazem parte do processo de discussão da literatura e suas vertentes, por isso é tão relevante abordar esse tema.

Sobre a palestrante - Natural de São Paulo e residente em Campo Grande há 27 anos, Ana Maria Carneiro Bernardelli cursou primeiramente Ciências Sociais na Unesp, antes de apaixonar-se pelo curso de Letras. Graduou-se 1975, e desde então atua como professora especialista em Literatura Brasileira e Portuguesa. Em Campo Grande, trabalhou com os padres salesianos e escolas da rede particular. Há mais de 40 anos, leciona Produção Textual e ensina em cursos preparatórios para concursos públicos e vestibulares.

Bernardelli também é musicista certificada pelo Centro de Artes do Rio de Janeiro e formada em Língua e Literatura Francesa pela Université de Nancy, França. Publicou em 2014 a coletânea de poemas Emoções gota a gota e, em seguida, organizou com o poeta Fábio Gondim: 101 Reinvenções, com poetas de Mato Grosso do Sul, 101 Reinvençõezinhas (poemas infantis), e a Antologia Prosas e segredos da Morena. Publicará este ano uma Antologia de Contos Infantis com a participação de 38 escritores do estado, e o 102 Reinvenções.

Estudiosa da Crítica Literária, assim resume o tema sobre o qual discorrerá: “Será mais uma reflexão do que uma ‘palestra’ propriamente dita. A intenção é que se reflita acerca do caminhar da Crítica Literária ao longo da vida nacional e como o contexto sociocultural tem influência sobre o estilo, ou melhor, modus operandi dos críticos brasileiros e dos inúmeros instrumentos disponíveis para a divulgação literária. E ainda como a literatura é recebida, de modo inovador, por ‘nichos’ do mercado, o que constitui um fenômeno social acima do literário”.

SERVIÇO

Chá Acadêmico da ASL

Dia 25 de julho, às 19h30

Sede da ASL (gratuito)

Rua 14 de Julho, 4653, bairro Altos do São Francisco, Campo Grande