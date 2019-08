SIMPÓSIO EM GO Acadêmica de Química de MS é premiada por pesquisa que usa biofilme É a segunda vez que acadêmicos da UFGD são premiados no Simpósio de Análise Térmica

Foto: Reprodução

A estudante do curso de Licenciatura em Química Vespertino, Byanca Amaral Candido, foi premiada com o segundo melhor trabalho apresentado no IX Simpósio de Análise Térmica (SiAT), realizado em Goiânia (GO), de 11 a 13 de agosto.

Intitulado “Caracterização termoanalítica de biofilmes [comunidades biológicas com um elevado grau de organização] inteligentes produzidos a partir de amido de milho”, o foco do trabalho foi a realização de estudo térmicos para saber quais as condições em que o biofilme pode ser empregado. Byanca explica que os biofilmes são de maneira geral uma tendência para o futuro, porque além de embalagens, geralmente têm outras funções.

“Neles são adicionadas substâncias que aumentam a vida útil do que for embalado ou indicam se estão bons para o consumo. Ainda temos muitas perspectivas para esta pesquisa e muito trabalho também. A importância de participar de eventos científicos como este é que além da experiência de falar em público, também conhecemos a pesquisa dos demais colegas”, disse Byanca.

Para o orientador Tiago André Denck Colman, a importância de Byanca Amaral Candido ter seu trabalho premiado é que ele faz parte do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso da estudante, foi realizado nas dependências da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e ganhou destaque em um simpósio de grande relevância para a área por congregar pesquisas de todo o país. “Esta é a segunda vez que acadêmicos do Grupo de Análise Térmica e Materiais (GAMA) – UFGD são premiados no evento, mostrando assim a relevância dos trabalhos envolvendo análise térmica que vem sendo realizados nos laboratórios da UFGD”, afirmou o professor da FACET.